Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli
AA, Yavuz Emrah Sever - Güncel
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kar yağışı nedeniyle yarın taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.
BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kar yağışı nedeniyle yarın taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.
Kaymakamlık sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, ilçede yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 9 Şubat Çarşamba ara verildiği belirtildi.
AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel