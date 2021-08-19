Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde şerbetçiotu hasat etkinliği yapıldı
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde şerbetçiotu hasat etkinliği yapıldı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde şerbetçiotu hasat etkinliği yapıldı
Anadolu Ajansı / İbrahim Öztosun - Haberler | Güncel

Bilecik Vali Yardımcısı Yunus Fatih Kadiroğlu, Pazaryeri ilçesinde 3 bin dekar alanda üretilen, genellikle ilaç ve içecek sanayisinde kullanılan şerbetçiotunun hasat etkinliğine katıldı.

Bilecik Vali Yardımcısı Yunus Fatih Kadiroğlu, Pazaryeri ilçesinde 3 bin dekar alanda üretilen, genellikle ilaç ve içecek sanayisinde kullanılan şerbetçiotunun hasat etkinliğine katıldı.

Vali Yardımcısı Kadiroğlu, sadece Pazaryeri ilçesinde üretilen şerbetçiotunun hasadına başladığını ifade ederek, ilçe halkının önemli geçim kaynaklarından olduğunu vurguladı.

Üreticinin verimini ve kalitesini artırmak için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalar yaptığını anlatan Kadiroğlu, "Hasadımız 1 ay civarında devam edecek. 3 bin dekar alanda ekim yapıldı. 2 bin ton civarında rekolte bekleniyor. Sezonun üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş da 1970 yıllarında şerbetçiotu üretiminin ilçede başladığını ve halen devam ettiğini bildirdi.

Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zeki Tekin ise sezonun hayırlı olması dileğinde bulundu.

Hasadın ardından Ot-Gül Kooperatifi Başkanı Zafer Kozpınar'dan şerbetçiotunun işlenmesi hakkında bilgi alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Öztosun

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