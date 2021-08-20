Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediyesi 5 bin kişiye aşure ikram etti

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanlığı tarafından 5 bin kişiye aşure ikramında bulunuldu.

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanlığı tarafından 5 bin kişiye aşure ikramında bulunuldu.

Belediye Başkanı Zekiye Tekin, yaptığı açıklamada, muharrem ayının, ilahi bereket ve feyzin bollaştığı bir ay olduğunu belirterek, gelenek haline gelen aşure gününü devam ettirdiklerini bildirdi.

Tekin, geçmiş yıllarda sadece çarşı meydanında yaptıkları etkinliği bu yıl daha büyük kitlelere ulaştırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Öztosun