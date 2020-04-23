Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kısmi sokağa çıkma yasağı BİLECİK'in 21 bin nüfuslu Osmaneli ilçesinde, koronavirüs vakaları görülmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 23-26 Nisan tarihlerinde akşam 21.00 ile sabah 09.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

BİLECİK'in 21 bin nüfuslu Osmaneli ilçesinde, koronavirüs vakaları görülmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 23-26 Nisan tarihlerinde akşam 21.00 ile sabah 09.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Osmaneli Kaymakamlığı, İlçe Hıfzıssıhha Meclisi'nin 23-26 Nisan tarihleri arasındaki 3 gün boyunca akşam 21.00 ile sabah 09.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, yasaklara uymayanlara 392 lira adli para cezası kesileceğini belirtilerek, "Covid-19 kapsamında karantinaya alınan vatandaşların talimatlara aykırı hareket etmeleri durumunda 282. maddeye göre 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanacak. Sokağa çıkma yasağı istisnalar kapsamında bulunanlar, görevli kamu ve belediye çalışanları, nöbetçi eczaneler, ekmek fırın çalışanları, ilçemizde bulunan akaryakıt istasyonları çalışanları, fabrikalarda vardiya sistemine göre çalışanlar, sabah ve akşam saatlerinde tarım ve hayvancılık faaliyetleriyle meşgul olup arazisine gidiş-geliş yapanlar geçerli olup, oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

ŞEHRE GİRİŞLER DE DURDURULMIŞTU

Bilecik Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında 21 Nisan 2020 Salı günü saat 24: 00'ten itibaren ikinci bir karara kadar şehre giriş ve çıkışların geçici olarak durdurulmasına karar vermişti.

Kaynak: DHA