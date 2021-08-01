Bilecik'in Osmaneli ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi öldü
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi öldü

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi öldü
Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan - Haberler | Güncel

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yol kenarına devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yol kenarına devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Ersin Maden (42) idaresindeki 11 SE 453 plakalı traktör, Akçapınar köyü Erenler Pınar Deresi mevkisinde devrildi.

İhbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, traktörün altında kalan Maden'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Osmaneli İlçe Devlet Hastanesi morguna götürülen Maden'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan

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