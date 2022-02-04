Bilecik'in nüfusu 228 bin 334 kişi oldu - Haberler
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Bilecik'in nüfusu 228 bin 334 kişi oldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bilecik'in nüfusu 228 bin 334 kişi oldu

Bilecik'in nüfusu, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 9 bin 617 kişi artarak, 228 bin 334 kişi olduTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, 2021 yılı nüfus verilerini açıkladı.

Bilecik'in nüfusu, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 9 bin 617 kişi artarak, 228 bin 334 kişi oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, 2021 yılı nüfus verilerini açıkladı. Bilecik'in 2021 yılı nüfusu ise 228 bin 334 olurken, 2020 yılına göre 9 bin 617 kişi arttı. Toplam nüfusun 118 bin 903'ü erkekler, 109 bin 431'ini ise kadınlar oluşturdu. İl ve ilçelerin toplam nüfusu 189 bin 956 kişi olurken, beldelerde ise bu rakam 38 bin 378 kişi olarak açıklandı. Beldelerde nüfus son bir yılda bin 558 kişi azaldı. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, Türkiye İstatistik Kurumu, Bilecik, Aralık, Yerel, Haber

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