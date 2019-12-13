Bilecik'in kültür envanteri hazırlanacak

13.12.2019 16:36 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:36

Bilecik Valiliğince, kentin kültür envanterinin hazırlanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Vali Bilal Şentürk yaptığı açıklamada hazırlanacak kültür envanterine kaynak teşkil etmek üzere, her türlü bilgi, belge ve fotoğraf gibi dokümanların toplanacağı kültür havuzu için "whatsapp kültür ihbar hattı" oluşturulduğunu ifade etti.

Bilecik için hazırlanacak kültür envanterinin, kültürel değerleri gelecek kuşaklara aktarma açısından son derece önemli bir çalışma olacağını belirten Şentürk, kültürel mirasın, mekanlarla bağını kurarak somutlaştırılmış hikaye ve senaryolar oluşturabilmek için Bileciklilerden destek vermelerini istedi.

Şentürk kentin kültürünün, turizm potansiyelinin ortaya çıkarılması, doğal mirasın korunabilmesi için öncelikle ilin kendi kimliği üzerinde kenetlenmesi, kendi tarih ve kültürünün iyi bilinmesi gerektiği düşüncesinden yola çıkarak bir çalışma başlattıklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda yaşam geleneklerimizi işleyen veya bilgisi olan Bileciklilerin çalışmalarını bizlerle paylaşması veya bağlantıya geçmesinin faydalı olacağı düşüncesindeyim. İlimizin turizm potansiyelini geliştirmek için etkin ve yenilikçi yöntemlerle ilimizi tanıtmak ve bölgenin cazibe merkezi haline getirilmesine katkı sağlamak amacıyla, tarihi çevre, gelenek, görenekler, halk inançları, halk sanatları, halk mutfağı, halk hekimliği, yöresel giyim kuşam, halk mimarisi, halk oyunları, geleneksel çocuk oyunları, halk müziği, halk edebiyatı, sözlü edebiyat gibi konularda her türlü bilgi, belge, fotoğraf, eşya gibi kaynaklar ile bu konularla ilgili bilgisine başvurulabilecek kaynak kişilerin 0 (228) 212 10 24 whatsapp kültür ihbar hattına veya valiliğimize bilgi verilmesini istiyoruz."

Kaynak: AA