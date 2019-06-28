Bilecik'in ithalat ve ihracat rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2019 Mayıs ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre, Bilecik'te ihracat ve ithalat azaldı.

Bilecik'te 2019 yılı Mayıs ayında, 2018 yılının aynı ayına göre, ihracat yüzde 1,3 azalarak 8 milyon 666 bin dolar, ithalat ise yüzde 10,7 azalarak 2019 Mayıs ayında 13 milyon 172 bin dolar olarak gerçekleşti.

Öte yandan Türkiye'de ihracat yüzde 12,1 arttı, ithalat ise yüzde 19,3 azaldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA