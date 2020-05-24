Bilecik'in ilçelerinde "sessiz" bayram
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Bilecik'in ilçelerinde "sessiz" bayram

Bilecik'in Pazaryeri, Bozüyük ve Gölpazarı ilçelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı Ramazan Bayramı'nın ilk gününde sessizlik hakim oldu.

24.05.2020 19:33 | Son Güncelleme: 24.05.2020 19:39

Bilecik'in Pazaryeri, Bozüyük ve Gölpazarı ilçelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı Ramazan Bayramı'nın ilk gününde sessizlik hakim oldu.

Pazaryeri'nde, Cumhuriyet ile Eskişehir caddelerinde görevliler haricinde kimsenin olmadığı gözlendi.

İlçenin her noktasında polis ve bekçiler denetimlerini sürdürdü. Sadece nöbetçi ekmek fırınları açık tutuldu.

Emniyet yetkilileri vatandaşlar kısıtlamaya uyduğu için herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını belirtti.

Bozüyük

Bozüyük'te de sokaklar boş kaldı. İlçenin yoğun alanlarından olan İsmet İnönü Caddesi ve Kanal Boyu çevresinde sessizlik hakim oldu.

Gölpazarı

İlçenin ana caddesi olan Osmangazi Caddesi'nde kısıtlama kapsamında sessizliğin hakim olduğu görüldü.

Vatandaşların evlerinde kaldığı gözlemlenirken polis ekipleri ilçe merkezinde oluşturulan kontrol noktasında görevlilerin belgelerini kontrol etti.

Bilecik'in ilçelerinde 'sessiz' bayram

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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