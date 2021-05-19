Bilecik'in ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları
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Bilecik'in ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları

Bilecik'in ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları
Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan - Haberler | Güncel

Bilecik'in Osmaneli, Pazaryeri ve Gölpazarı ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı.

Bilecik'in Osmaneli, Pazaryeri ve Gölpazarı ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı.

Osmaneli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine alınan törende, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şener Öner tarafından Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından mesajların okunmasıyla tören sona erdi.

Pazaryeri

Pazaryeri Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini anlatan konuşmalar yapıldı.

Törene, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Lütfi Akyüz, siyasi parti başkanları, İl Genel Meclisi üyeleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Gölpazarı

Gölpazarı Hükümet Konağı bahçesindeki törende, Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Ahmet Karakaya, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören tamamlandı.

Programa, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Hüseyin Kaçmaz, İlçe Emniyet Amir Vekili Önder Gürkan Oral, siyasi parti temsilcileri ve okul müdürleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan

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