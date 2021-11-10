Bilecik'in ilçelerinde 10 Kasım Atatürk'ü anma törenleri düzenlendi

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ve Osmaneli ilçelerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83. yılı dolayısıyla anma törenleri gerçekleştirildi.

Pazaryeri'nde anma etkinlikleri kapsamında, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Belediye Kültür Merkezi Salonu'nda Atatürk Ortaokulu tarafından hazırlanan programda, öğrencilerin hazırladığı şiir, kompozisyon ve gösterileri yapıldı. Ardından Atatürk ve 10 Kasım'la ilgili şiir, resim ve kompozisyon dalında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

Törene, Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, daire ve okul müdürleri ile öğrenciler katıldı.

Osmaneli

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Atatürk'ün ölümünün 83'üncü yıl dönümü münasebetiyle anma programı düzenledi.

Osmaneli Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na Osmaneli Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunumu ile başladı. Saat 09.05'te ilçede hayat durdu. Törene katılanların yanı sıra çevredeki vatandaşlar da sirenlerin çalmasıyla araçlarından inip saygı duruşunda bulundu.

Daha sonra Şehit Osman Er İmam Hatip Ortaokulu Toplantı Salonunda Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenlerinin hazırlayıp sunduğu anma programında, Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Emine Özdemir tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Slayt gösterimi yapılarak Atatürk'ün hayatı anlatıldı. Öğrenciler tarafından şiirler okundu, pantomim gösterisi sunuldu. 10 Kasım'la ilgili okullarda yapılan şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol tarafından hediyeleri verildi.

Programa Kaymakam Yüksel Ünal, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Komiser Orkun Törer, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Öcal Ersoy, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.