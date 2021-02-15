Bilecik'in iki ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi
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Bilecik'in iki ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi

15.02.2021 19:43 | Son Güncelleme: 15.02.2021 19:46
Bilecik'in iki ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi

Bilecik'te olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime Osmaneli ilçesinde 1, Bozüyük ilçesinde 2 gün ara verildi.

Bilecik'te olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime Osmaneli ilçesinde 1, Bozüyük ilçesinde 2 gün ara verildi.

Osmaneli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede eğitime başlayan okullarda, kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek buzlanma ile ulaşımda aksama riskleri üzerine yüz yüze eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Bozüyük Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise yoğun kar yağışı nedeniyle ilçedeki resmi ve özel okullarda 16-17 Şubat'ta yüz yüze eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilik de yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin 2 gün idari izinli sayılacağını duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan

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