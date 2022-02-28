Bilecik'in ihracatı da ithalatı da arttı - Haberler

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Bilecik'in ihracatı da ithalatı da arttı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bilecik'in ihracatı da ithalatı da arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2022 Ocak ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre; Bilecik'in ihracatı da ithalatı da arttı.

BİLECİK (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2022 Ocak ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre; Bilecik'in ihracatı da ithalatı da arttı.

TÜİK verilerine göre; Bilecik'te 2022 Ocak ayında, 2021 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 30 artarak 8 milyon 910 bin dolar, ithalat yüzde 19,8 artarak 2022 ocak ayında 5 milyon 803 bin dolar olarak gerçekleşti.

Öte yandan Türkiye'de ise, ocak ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 17,2, ithalat yüzde 54,2 arttı. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Bilecik, Ocak, Yerel, Haberler

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