Bilecik'in gözde mesire alanına bayramda yoğun ilgi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bulunan ve Bilecik'in gözde mesire alanlarından olan Küçükelmalı Tabiat Parkına vatandaşlar bayramda yoğun ilgi gösterdi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bulunan ve Bilecik'in gözde mesire alanlarından olan Küçükelmalı Tabiat Parkına vatandaşlar bayramda yoğun ilgi gösterdi.

Yenileme çalışmalarının tamamlanması ile geçtiğimiz hafta Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından hizmete açılan Küçükelmalı Tabiat Parkına günü birlik piknikçiler akın etti. Uzun araç kuyruklarının görüldüğü Tabiat Parkında vatandaşlar yenilenen yüzüyle gün boyu doğa ile iç içe piknik yapmanın keyfini çıkardı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı