Bilecik'in Çiftçi Kadınlarından Kartepe'ye Teknik Gezi

Bilecik Kayı Boyu Çiftçi ve Girişimci Kadınlar Derneği ile S.S. Göl Flanöz Kadın Girişimi Kooperatifi, kadın çiftçileri Bilecik Valisi Tahir Büyükakın'ın destekleriyle Kocaeli Kartepe Belediyesi'nin misafiri oldular.



Düzenlenen teknik geziye Bilecik İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Hacı Dursun Yıldız, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdür Vekili Nur İşler, Ziraat Mühendisi Aylin Işık, Sosyolog Gülşah Aytekin, BEBKA Uzmanı Banuçiçek Güngördü ve kadın çiftçiler katıldı.



Geziyle alakalı bir açıklama yapan Bilecik İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Hacı Dursun Yıldız, "İlkini geçtiğimiz sene Bursa Saitabat'a yaptığımız teknik gezinin bu sene ikincisini yapmış bulunmaktayız. Böyle istekli, canla başla mücadele eden kadınlarımıza destek vermek bizim görevimiz, kurumumuzla ilgili her konuda yanınızdayız. Bu teknik gezi ile kadınlarımıza örnek teşkil edecek, kadın çiftçilerimiz dernekle ilgili çalışmalara yönelik detaylı bilgi sahibi olacaklardır" dedi. - BİLECİK