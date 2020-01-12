: Bilecik'in bazı köylerinde kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı

12.01.2020 15:46 | Son Güncelleme: 12.01.2020 15:47

Bilecik'in yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 1 metreye yaklaşması yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kent merkezine yakın köyler, birkaç gün etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

Yağışın kesilmesinin ardından hem havanın daha da soğuması hem de kalınlığı 1 metreye yaklaşan kar köylülere zor anlar yaşatıyor.

Kapaklı köyünde vatandaşlar, insan boyunun yarısını bulan kar kütlelerinde yürümekte zorlanıyor.

Bazı köylüler ise karda oynayarak, kışın keyfini çıkarıyor.

Kaynak: AA

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