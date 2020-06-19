Bilecik'in 40 yıllık esnafı hayatını kaybetti Bilecik'in 40 yıllık esnafı konfeksiyoncu Kurtuluş Yalı hayatını kaybetti.

Bilecik'in 40 yıllık esnafı konfeksiyoncu Kurtuluş Yalı hayatını kaybetti.

Tülin Yalı'nın eşi, Yalın ve Senem Yalı'nın babaları, Ertuğrul Yalı'nın kardeşi, merhum terzi Saim ve Memduha Yalı'nın oğulları, Bilecik esnaflarından Kurtuluş Yalı, yakalandığı amansız hastalığı sonucu tedavi gördüğü Sakarya'da hayatını kaybetti. Cenazesi yarın ikindi namazına müteakip Şerifpaşa Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedilecek. - BİLECİK

Kaynak: İHA