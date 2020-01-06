Bilecik'in 4 ilçesinde taşımalı eğitim merkezleri öğleden sonra tatil
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Bilecik'in 4 ilçesinde taşımalı eğitim merkezleri öğleden sonra tatil

Bilecik'te yoğun kar yağışı nedeniyle 4 ilçedeki taşımalı eğitim merkezleri öğleden sonra tatil edildi.

06.01.2020 11:28 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:28
Bilecik'in 4 ilçesinde taşımalı eğitim merkezleri öğleden sonra tatil

'te yoğun kar yağışı nedeniyle 4 ilçedeki taşımalı eğitim merkezleri öğleden sonra tatil edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bilecik'in bazı bölgelerinde yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle Bozüyük, Pazaryeri, Yenipazar ve İnhisar ilçelerinde taşımalı sistem kapsamındaki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime öğleden sonra ara verildiği duyuruldu.

Kaynak: AA
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