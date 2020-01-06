Bilecik'in 3 ilçesinde okullar tatil edildi
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Bilecik'in 3 ilçesinde okullar tatil edildi

Bilecik'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 3 ilçesinde eğitime 6 Ocak 2020 tarihi itibariyle 1 gün ara verildi.

06.01.2020 10:53 | Son Güncelleme: 06.01.2020 10:58
Bilecik'in 3 ilçesinde okullar tatil edildi

'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 3 ilçesinde eğitime 6 Ocak 2020 tarihi itibariyle 1 gün ara verildi.


Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölgede dün gece saatlerinde başlayıp kesintisiz olarak devam eden yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, "Bilecik'in İnhisar ilçesinde taşımalı öğrenciler tam gün, Yenipazar ve Bozüyük ilçelerinde ise taşımalı öğrenciler öğleden sonra tatil edildi" denildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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