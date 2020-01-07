Bilecik'in 2 ilçesinde taşımalı eğitime ara verildi
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Bilecik'in 2 ilçesinde taşımalı eğitime ara verildi

Bilecik'in Bozüyük ve Pazaryeri ilçelerinde, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın taşımalı eğitime ara verildi.

07.01.2020 23:54 | Son Güncelleme: 07.01.2020 23:54
Bilecik'in 2 ilçesinde taşımalı eğitime ara verildi

'in ve ilçelerinde, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın taşımalı eğitime ara verildi.

İlçelerin kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, Bozüyük ve Pazaryeri ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek don ve buzlanmaya karşı taşımalı eğitime 8 Ocak Çarşamba ara verildiği belirtildi.

Kaynak: AA
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