BİLECİK İLİ ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE KOMİSYON KARARI

BİLECİK İLİ ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE KOMİSYON KARARIBİLECİK İLİ ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE KOMİSYON KARARIKarar Tarihi : 30. 07. 2021Karar No : 26831 Sayılı Orman Kanunun 69. Maddesine göre ve Bakanlar Kurulunun 10. 09.

BİLECİK İLİ ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE KOMİSYON KARARIBİLECİK İLİ ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE KOMİSYON KARARIKarar Tarihi : 30. 07. 2021Karar No : 26831 Sayılı Orman Kanunun 69. Maddesine göre ve Bakanlar Kurulunun 10. 09. 1976 gün 7/12520 sayılı kararıyla yürürlüğe giren "Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesinde görevlilerin görecekleri işler hakkında yönetmeliğin 32. Maddesi gereğince, Bilecik İli Orman Yangınlarını Önleme Mücadele Komisyonu, Bilecik Vali Vekili ve Yardımcısı Yunus Fatih KADİRLİOĞLU başkanlığında aşağıdaki (7) maddeden müteşekkil tedbirleri, 2021 yılının 2. Komisyon kararı olarak kabul edilmiştir. 1-Bilecik İl Sınırları içerisinde tüm ormanlık sahalarda 30 Temmuz ile 01 Eylül 2021 tarihleri arasında yetkililer haricinde başkasının girmesi kesinlikle yasaktır. Yerleşik köy halkı hariç olmak üzere halkımızın gezi amaçlı ormana giriş ve çıkışları, orman içi yollarda ATV, UTV, motosiklet vb. vasıtalarla sportif amaçlı her türlü faaliyetleri ile çadırlı-çadırsız kamp yapmaları yasaklanmıştır. ( Orman İdaresinden İhaleli/Tahsisli iş alanlar ve bu işte çalışanlar ile Orman İdaresi tarafından çalıştırılan kişiler hariç), 2- Bilecik ili ve ilçelerindeki bütün piknik ve mesire alanlarında 30 Temmuz ile 01 Eylül tarihleri arasında akşam saat 19: 00 'den sonra ertesi sabah 07: 00'e kadar mangal, semaver vb. ateş yakmak yasaklanmıştır. 3- Erikli ve Kınık Tabiat Parkı sahası içindeki mangal yakmak yasak olup; diğer piknik-mesire alanlarında 30 Temmuz ile 01 Eylül tarihleri arasında akşam saat 19: 00 'den sonra ertesi sabah 07: 00'e kadar mangal yakmak, bunun dışındaki tabiat park alanları ve yolları boyunca araç park etmek, kamp yapmak, ormana girmek ve piknik yapmak tamamen yasaklanmıştır. 4- Tüm Belediyelerimiz, Orman içi, Orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (Dozer, Loder, Kepçe) hazır bulundurulacaktır. 5- Orman Kanunun 31. ve 32. Maddesi kapsamında olan mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve orman ilişiği olmayan mahallerde de dahil olmak üzere anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır. 6-Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaklardır. 7- Enerji Nakil Hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar (OEDAŞ ve TEDAŞ) hatların özellikle ormanlık alandan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulanacaktır. Bu tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 5271 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu gereği işlem yapılması karar verilmiştir.

Kaynak: Habermetre