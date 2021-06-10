Bilecik İli 2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Giriş (Sözlü) Sınavı Kesin Asıl/Yedek Başarı Listeleri
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Bilecik İli 2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Giriş (Sözlü) Sınavı Kesin Asıl/Yedek Başarı Listeleri

Bilecik İli 2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Giriş (Sözlü) Sınavı Kesin Asıl/Yedek Başarı Listeleri
Habermetre - Haberler | Toplum

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı için ilan edilen ( Bilecik İli için 6 adet) 4/B Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına personel alımı için 22 Mart - 07 Nisan 2021 tarihleri arasında ANKARA'da gerçekleştirilen giriş (sözlü) sınavına ilişkin Kesin Asil/Yedek Başarı Listeleri ektedir.

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı için ilan edilen ( Bilecik İli için 6 adet) 4/B Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına personel alımı için 22 Mart - 07 Nisan 2021 tarihleri arasında ANKARA'da gerçekleştirilen giriş (sözlü) sınavına ilişkin Kesin Asil/Yedek Başarı Listeleri ektedir.

BİLECİK İLİ KESİN ASIL/YEDEK LİSTESİ İNDİR

ATAMA VE SÖZLEŞME İMZALAMAYA ESAS İSTENİLECEK BELGELER

İŞ TALEP FORMUNA 11. 06. 2021 tarihinden itibaren E-devlet üzerinden ulaşılabilecektir.

İŞ TALEP FORMU

Adaylar, yukarıda belirtilen atama belgelerini;

Bilecik ilinde ilan edilen pozisyonları tercih eden adaylar Bilecik Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğüne 14-15 Haziran 2021 tarihleri 10: 00- 15: 45 saatleri arasında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarihlerde istenilen evrakları teslim etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

Yukarıda belirtilen belgeleri sadece "ASIL" olarak listede yer alan adaylar teslim edecek olup, yedek adaylara sıra gelmesi durumunda Müdürlüğümüzce ilgili adaylarla iletişime geçilerek evrak teslimi istenilecek, iletişime geçilen yedek adalar da belgelerini 16-18 Haziran 2021 tarihlerinde 10: 00- 15: 45 saatleri arasında teslim edebileceklerdir.

Söz konusu sonuçlar ayrıca posta yoluyla veya diğer iletişim araçları ile bildirilmeyecek olup, adayların Valiliğimiz resmi internet adresini takip etmeleri gerekmektedir. Duyuru ve sonuçların takip edilmemesi nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarından adayların kendileri sorumlu olacaktır.

Kaynak: Habermetre

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Bilecik İli 2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Giriş (Sözlü) Sınavı Kesin Asıl/Yedek Başarı Listeleri - Haberler
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