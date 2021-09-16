Bilecik ilçe müftüleri toplantısı yapıldı

Bilecik'te Eylül ayı ilçe müftüleri toplantısı yapıldı. Toplantı ardından Bilecik Müftüsü Ali Erhun Bozüyük ve Pazaryeri ilçelerine yani atanan kaymakamlara ziyaretlerde bulundu.

Bilecik'te Eylül ayı ilçe müftüleri toplantısı Bozüyük'te Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun'un başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 'Ahilik Haftası' hakkındaki yazısı afet farkındalık eğitimi, insan hakları eylem planı temel insan hakları eğitimi, 2021- 2022 eğitim öğretim yılı Kur'an Kursları uygulama esasları, Kur'anı anlama temel eğitim programı ve diğer güncel konular görüşüldü.

Öte yandan Müftü Erhun ve ilçe müftüleri toplantı akabinde Bozüyük Kaymakamlığına geçerek Bozüyük Kaymakamı olarak atanan Adem Öztürk'e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Ardından Pazaryeri ilçesine geçen Erhun orada da ilçeye yeni atanan Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Müftü Erhun'un Pazaryeri ziyareti sırasında Pazaryeri İlçe Müftüsü Şenol Şahin de hazırda bulundu. - BİLECİK