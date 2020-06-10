Bilecik İl Sınav Koordinatörlüğü tarafından gerekli önlemler alındı
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Bilecik İl Sınav Koordinatörlüğü tarafından gerekli önlemler alındı

Bilecik İl Sınav Koordinatörlüğü tarafından ÖSYM sınavı olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) için gerekli önlemler alındıKorona virüs salgınının kontrol altına alındığı ve normalleşme sürecinin yaşandığı bu günlerde, salgınının yeniden harekete...

Bilecik İl Sınav Koordinatörlüğü tarafından gerekli önlemler alındı
10.06.2020 12:41 | Son Güncelleme: 10.06.2020 12:45

Bilecik İl Sınav Koordinatörlüğü tarafından ÖSYM sınavı olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) için gerekli önlemler alındı

Korona virüs salgınının kontrol altına alındığı ve normalleşme sürecinin yaşandığı bu günlerde, salgınının yeniden harekete geçmemesi için ÖSYM ve İl Sınav Koordinatörlüğü güvenlik ve sağlık açısından gerekli tedbirleri aldı. Bu amaçla, tüm sınav binaları, okul bahçeleri, sınıflar, lavabolar, tuvaletler ve metal aksamlı ortak kullanım alanlarının temizliği tamamlanmış ve adayların sınava gireceği yerler hijyenik bir hale getirildi.

Konu hakkında Bilecik İl Sınav Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada, "Sınava girecek öğrenciler, veliler ve sınavda görev yapacak personelin sağlığı için aşağıda belirtilen kararlara uyulması son derece önemlidir. İl Sınav Koordinasyon Kurulunun 14 Haziran 2020 Pazar günü gerçekleşecek sınavda uygulayacağı önlemler şu şekildedir. Veliler sınav binalarının bahçelerine alınmayacaktır. Öğrenci ve velilerin sosyal mesafe kuralına (en az 1 metre, 3-4 adım) uymaları ve maske takmaları gerekmektedir. Her adayı sınav alanına getirip götürmek için yalnız bir yakınının refakat etmesi beklenmektedir.Veliler adaylara sınav binalarında oluşturulan güvenli bölgeye kadar refakat edebilecekler. Veliler öğrencilerini sınav binası güvenli bölgesinde bırakacaklar ve sınav bitiş saati olan 12.30'da sonra aynı yerden sosyal mesafe kuralları çerçevesinde alabilecekler. Adaylara bina girişlerinde ÖSYM tarafından maske ve ıslak mendil dağıtılacak ve el antiseptiği uygulanacaktır. İsteyen adaylar kendi maskelerini ve şeffaf şişede olmak şartı ile kolonyalarını getirebileceklerdir. Sınav Binalarınıza geliş saatinizi son ana bırakmamanızı hatırlatır Milli Savunma Üniversitesi Aday Belirleme Sınavına (MSÜ-2020) girecek tüm adaylarımıza Bilecik İl Sınav Koordinatörlüğü olarak başarılar dileriz" denildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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