Bilecik İl Genel Meclisinde Oturumun Açılıp Kapanması Bir Oldu

Bilecik İl Genel Meclisi kasım ayı bütçe görüşmelerinin 11'inci birleşiminin açılıp kapanması bir olurken, Meclis Başkanı Oğuz Sertler yerel basına tepki göstererek, "İnşallah basındaki kardeşlerimiz de bugünkü toplantımızı yazarlar. Basında yer alırız. Çok özel bir gündemle toplandık" dedi.



Bilecik İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Toplantı Salonunda kasım ayı bütçe görüşmelerinin 11'inci birleşimi gündem maddesi olmadığından açılıp kapanması bir oldu. Bütçe ayında meclis üyelerinin 20 gün toplandığı bu ayda Meclis Başkanı Oğuz Sertler, dün yerel basında "Koca meclis bir gündem maddesi için toplantı" adlı habere tepki göstererek, "İnşallah basındaki kardeşlerimiz de bugünkü toplantımızı yazarlar. Basında yer alırız. Çok özel bir gündemle toplandık. Bugünkü toplantımızın İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin meclis toplantılarıyla ilgili 6'ncı maddesine istinaden görüşülecek konu bulunmadığı takdirde meclis gündemsiz olarak toplantıya çağırılır. Birleşim açıldıktan sonra vali tarafından gündeme alınması istenilen konu olmadığı ve üyeler tarafından da gündem konusu önerilmediği takdirde toplantı kapatılır. Bugün içinde meclis üyeleri huzur hakkı alır denildiğinden bugünkü toplantımızı kapatıyorum. Burada şunu da ifade etmek istiyorum. Bazı yerel basında çıkan haberde koca meclis bir gündem maddesiyle toplandı gibi bir haber okuduk. Onda da meclis üyelerimiz son derece bende dahil üzüldük. Konu varsa bu meclis gerekirse gecelere kadar hatta sabahlara kadar çalışır. Konu olmadığı takdirde de toplanır ve gündem olmadığından dolayı toplantı açılır ve kapatılır. O yüzden eleştiri yaparken lütfen bu konuda biraz daha hassas olalım. Kanunları bilirsek, dikkatli olursak yazı yazarken çok daha iyi olacağını ben düşünüyorum. Bu vesileyle ben herkese ayrı, ayrı katılımları için teşekkür ediyorum. Pazartesi günü inşallah toplantımız saat 11.00'de gündem maddemiz o zaman inşallah olur. Olmadığı takdirde yine bu şekilde yönetmeliğin 6'ncı maddesi gereği bu maddeye istinaden yine meclisimiz toplanacak. Konu olursa görüşülecek, konu olmazsa da tekrar açılır, kapanır ve ondan sonra da herkes işine bakacak" dedi. - BİLECİK