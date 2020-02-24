Bilecik İl Av Komisyonu toplandı

24.02.2020 11:32 | Son Güncelleme: 24.02.2020 11:32

Bilecik İl Av Komisyonu, Vali Yardımcısı Akın Yılmaz başkanlığında toplandı.



Bilecik Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen Bilecik İl Av Komisyonu toplantısına kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. 18 Mayıs 2004 tarih ve 25466 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Merkez Av Komisyonu, İl ve İlçe Av Komisyonlarının Görevleri, Çalışma Esas ve Usullerine Dair Yönetmelik" kapsamında Bilecik genelinde av hayvanı türlerinin biyolojileri ve popülasyon durumu dikkate alınarak avlanma zamanları, avcı başına günlük avlanma limitleri, avlanması yasak edilen av hayvanları türleri ve ava kapatılacak alanlar ile avlanmaya ilişkin diğer hususlar belirlendi. Toplantıda ayrıca bölgesel avcı asil ve yedek üye seçimi yapıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA