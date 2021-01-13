Bilecik İHH Arama Kurtarma Ekibinden gençlere çağrı

Bilecik İHH Arama Kurtarma Ekibi, doğal afetlerde görev almak üzere gençlere çağrıda bulundu.

"İyilik her zaman her yerde" sloganıyla yola çıkan ve İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 91 saatin ardından 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in enkazdan kurtarılmasında görev alan arama kurtarma ekibi, Afetlerde Müdahale ve Yardım ekibinde yer almak isteyen tüm gençleri ekibe davet etti:

Gençlere çağrıda bulunan arama kurtarmacılar, şunları paylaştı:

"Son 30 yılda sadece doğal afetlerden dolayı dünya genelinde 2,3 milyon insan hayatını kaybetti. İHH Arama Kurtarma ekipleri, bugüne kadar dünyanın birçok yerinde meydana gelen olağanüstü durumlar için Türkiye'den yola çıktı. İHH Arama Kurtarma ekipleri birçok farklı eğitimden geçerek vatandaşlara umut oluyor. Şimdiye kadar farklı seviyelerde 850 kişi bu eğitimleri almış ve afetlere hazır durumda. Bu çalışmalarda yer almak üzere Bilecik İHH Arama Kurtarma Ekibine sizleri de bekliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tayyib Hoşbaş