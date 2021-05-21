Bilecik için dolu ve sel uyarısı
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Bilecik için dolu ve sel uyarısı

Bilecik için dolu ve sel uyarısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Bilecik, Kocaeli ve Sakarya illeri için sağanak yağış, ardından dolu ve sel için uyarıda bulunuldu.

Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Bilecik, Kocaeli ve Sakarya illeri için sağanak yağış, ardından dolu ve sel için uyarıda bulunuldu.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Gök gürültülü sağanak yağışların buğun öğle saatlerinden sonra Marmara'nın doğusu Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) yer yer çok kuvvetli (40-75 kilometre/metrekare) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli ve kısa sureli fırtına seklinde rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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