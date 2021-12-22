Bilecik için 'çok kuvvetli' zirai don uyarısı yapıldı - Haberler
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Bilecik için 'çok kuvvetli' zirai don uyarısı yapıldı

Bilecik için 'çok kuvvetli' zirai don uyarısı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Bilecik dahil bir çok şehre 22-23-24 Aralık tarihleri için 'çok kuvvetli' zirai don uyarısı yapıldı.

BİLECİK (İHA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Bilecik dahil bir çok şehre 22-23-24 Aralık tarihleri için 'çok kuvvetli' zirai don uyarısı yapıldı.

Doğu Anadolu, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz ve Marmara bölgelerinde yer yer çok kuvvetli zirai don beklenirken, Güney Doğu Anadolu ve Ege bölgelerinde Orta kuvvetli zirai don bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıkladığı iller arasıda er alan Bilecik'te çok kuvvetli zirai don beklenirken, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Aydın, Muğla, Antalya, Bursa, Mersin, Adana, Hatay ve Yalova'nın kıyı kesimlerinde don riski ise bulunmadığı aktarıldı. - BİLECİK

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