Bilecik'i etkisi altına kar, hayatı olumsuz etkiledi
Haberler » Güncel » Bilecik'i etkisi altına kar, hayatı olumsuz etkiledi - Haber

Bilecik'i etkisi altına kar, hayatı olumsuz etkiledi

Bilecik'i etkisi altına kar hayatı olumsuz etkilerken, Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kar yağışı nedeniyle vatandaşların herhangi bir mağduriyetle karşılaşmamaları amacıyla gece boyunca çalışmalarını sürdürdü.

08.02.2020 11:15 | Son Güncelleme: 08.02.2020 11:15
Bilecik'i etkisi altına kar, hayatı olumsuz etkiledi

'i etkisi altına kar hayatı olumsuz etkilerken, Bilecik Belediyesi ekipleri, kar yağışı nedeniyle vatandaşların herhangi bir mağduriyetle karşılaşmamaları amacıyla gece boyunca çalışmalarını sürdürdü.


Kış şartlarıyla mücadele kapsamında 7/24 saat esasına göre faaliyetlerini sürdüren belediye ekipleri, şehrin birçok ana ve ara arterdeki yollarda gece boyunca küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Özellikle dar ve eğimli sokaklardaki çalışmaları gerçekleştiren ekiplerin çalışması ile vatandaşların herhangi bir olumsuzluk ile karşılaşması engellendi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler