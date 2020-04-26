Bilecik'i büyükşehirlere bağlayan kara yolu sessizliğe büründü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Bilecik'i büyükşehirlere bağlayan kara yolu sessizliğe büründü - Haberler
Marmara Bölgesi, Zonguldak, Bilecik, Ankara, Güncel, Haber

Bilecik'i büyükşehirlere bağlayan kara yolu sessizliğe büründü

Marmara Bölgesi'nde yer alan Bilecik'i çevresindeki büyükşehirlere bağlayan ve günlük ortalama 18 bin aracın geçtiği D-650 kara yolu, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kaldı.

26.04.2020 12:18 | Son Güncelleme: 26.04.2020 12:18
Bilecik'i büyükşehirlere bağlayan kara yolu sessizliğe büründü

Marmara Bölgesi'nde yer alan Bilecik'i çevresindeki büyükşehirlere bağlayan ve günlük ortalama 18 bin aracın geçtiği D-650 kara yolu, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kaldı.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının ardından özellikle İstanbul ve Ankara'ya geçiş güzergahında sakinlik gözlendi.

Bilecik'i Sakarya, Eskişehir ve Bursa'ya bağlayan kara yolunun sessizliğe bürünmesi, drone ile görüntülendi.

İl Hıfzıssıhha Kurulunca Eskişehir, Kütahya, Bursa, Sakarya ve Bolu il sınırlarından kara ve demir yolları ile Bilecik'e tüm giriş çıkışların 21 Nisan'dan itibaren durdurulması da bu yoldaki araç trafiğinin yok denilecek kadar azalmasında etkili oldu.

Ayrıca, D-650 kara yolunda polis ve jandarma ile sağlık ekipleri kontrollerini artırdı. Ekipler, yolcu, ticari yük ve uluslararası yük taşımacılığı yapanların belgelerini kontrol ederek transit geçişlerine izin veriyor.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu Haberler
Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu
Koronaya karşı destek için Türk bayrağı, Avrupa'nın ünlü dağının zirvesinde Haberler
Koronaya karşı destek için Türk bayrağı, Avrupa'nın ünlü dağının zirvesinde
Ailede kriz! Instagram'da görümcesini silen Fahriye, ilk kez konuştu Haberler
Ailede kriz! Instagram'da görümcesini silen Fahriye, ilk kez konuştu
Güldür Güldür'ün Bilal'i, korona gölgesinde evinin bahçesinde evlendi Haberler
Güldür Güldür'ün Bilal'i, korona gölgesinde evinin bahçesinde evlendi
Oğlunu çekiçle öldüren baba, cansız bedeni yakmaya çalışırken yakalandı Haberler
Oğlunu çekiçle öldüren baba, cansız bedeni yakmaya çalışırken yakalandı
Samsun'da Ferrari marka otomobili olan bir kişi, bin liralık yardıma başvurdu Haberler
Samsun'da Ferrari marka otomobili olan bir kişi, bin liralık yardıma başvurdu
Ekvator'da koronavirüs sebebiyle öldüğü belirtilen hastanın yaşadığı ortaya çıktı
Ekvator'da koronavirüs sebebiyle öldüğü belirtilen hastanın yaşadığı ortaya çıktı
Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur'la ilgili yıllar sonra gelen itiraf: 2 gün gönül eğlendireceğim demiştim
Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur'la ilgili yıllar sonra gelen itiraf: 2 gün gönül eğlendireceğim demiştim
Rusya'da güpegündüz kız kaçırdılar, çığlıklar mahalleyi inletti
Rusya'da güpegündüz kız kaçırdılar, çığlıklar mahalleyi inletti
Sultan Hemşire korona virüsü yendi, diğer hastalara umut olacak
Sultan Hemşire korona virüsü yendi, diğer hastalara umut olacak
'Cumhurbaşkanlığı sisteminden memnun musunuz?' anketine katılanların %48'i 'Hayır' yanıtını verdi
"Cumhurbaşkanlığı sisteminden memnun musunuz?" anketine katılanların %48'i "Hayır" yanıtını verdi
Trabzonlu vatandaş, iş yerinde aç kalan balıkları için emniyet müdüründen izin aldı
Trabzonlu vatandaş, iş yerinde aç kalan balıkları için emniyet müdüründen izin aldı
Babasını baltayla öldürüp ormana gömen genç, 4 gün sonra cinayeti itiraf etti
Babasını baltayla öldürüp ormana gömen genç, 4 gün sonra cinayeti itiraf etti
Doğu Perinçek'ten İBB'nin 23 Nisan kitabına tepki: Bu bir Amerikan projesidir
Doğu Perinçek'ten İBB'nin 23 Nisan kitabına tepki: Bu bir Amerikan projesidir
CHP'li Özgür Özel: Soma koronavirüste kırmızı alarm veriyor
CHP'li Özgür Özel: Soma koronavirüste kırmızı alarm veriyor
'Çantamda bomba var, beni vurun' diyerek raylara oturan kişinin hayat hikayesindeki dram sonradan ortaya çıktı
"Çantamda bomba var, beni vurun" diyerek raylara oturan kişinin hayat hikayesindeki dram sonradan ortaya çıktı
Fransa'da 25 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 22 bin 614'e yükseldi
Fransa'da 25 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 22 bin 614'e yükseldi
Sarıkamış beyaza büründü, Nisan ayında yağan kar şaşırttı
Sarıkamış beyaza büründü, Nisan ayında yağan kar şaşırttı
Eski TRT Genel Müdürü Şenol Demiröz hayatını kaybetti
Eski TRT Genel Müdürü Şenol Demiröz hayatını kaybetti
Tekirdağ ve Kırklareli'de gökyüzünde görülen esrarengiz ışık şaşırttı
Tekirdağ ve Kırklareli'de gökyüzünde görülen esrarengiz ışık şaşırttı
Rıdvan Dilmen, yeni lig modelini paylaştı: 7 haftada bitecek, takımlar hafta içi sadece 1 maç oynayacak
Rıdvan Dilmen, yeni lig modelini paylaştı: 7 haftada bitecek, takımlar hafta içi sadece 1 maç oynayacak
Adıyaman'da Suriye uyruklu şahıs, kendisine kimlik soran bekçiye biber gazı sıktı
Adıyaman'da Suriye uyruklu şahıs, kendisine kimlik soran bekçiye biber gazı sıktı
Koronavirüsün merkez üssü ABD için bomba iddia: Trump, Sağlık Bakanı Azar'ı görevden alacak
Koronavirüsün merkez üssü ABD için bomba iddia: Trump, Sağlık Bakanı Azar'ı görevden alacak
Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüyor
Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüyor
Suudi Arabistan, bazı suçlar için kırbaç cezasını kaldırıyor
Suudi Arabistan, bazı suçlar için kırbaç cezasını kaldırıyor
Profesör, çekirge istilasına karşı uyardı: İlaçlama yapılırsa 50'ye yakın tür zarar görecek
Profesör, çekirge istilasına karşı uyardı: İlaçlama yapılırsa 50'ye yakın tür zarar görecek
TÜBİTAK Başkanı, koronavirüs aşısı için 9 aylık bir zaman dilimini işaret etti
TÜBİTAK Başkanı, koronavirüs aşısı için 9 aylık bir zaman dilimini işaret etti
Alkollü grup, kendilerine havlayan 2 köpeği ve sahibini bıçakladı
Alkollü grup, kendilerine havlayan 2 köpeği ve sahibini bıçakladı
Beyazıt Öztürk'ün köpeği hayatını kaybetti
Beyazıt Öztürk'ün köpeği hayatını kaybetti
Sahurda çocuğun uyurken zeytin yemesi gülümsetti
Sahurda çocuğun uyurken zeytin yemesi gülümsetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Naci Bostancı Angela Merkel Fahrettin Koca Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Ebru Şallı Demet Akalın Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç Ergin Ataman Mauricio Isla Ali Şafak Öztürk Fernando Muslera
Daha Fazla Bursa İtalya Ramazan 23 Nisan
Şu an buradasınız: Bilecik'i büyükşehirlere bağlayan kara yolu sessizliğe büründü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.4.2020 12:24:21. #1.14#
title