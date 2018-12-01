Bilecik Giyim ve Mensucat Oda Başkanı Balcı Görevinden İstifa Etti

Bilecik Giyim ve Mensucat Oda Başkanı ve AK Parti Bilecik İl Başkan Vekili Haşim Balcı görevlerinden istifa etti.

Balcı, 31 Mart 2019 günü yapılması planlanan mahalli idareler seçimleri öncesi görevinden istifa ederek, AK Parti'den İl Genel Meclis Üyeliği aday adaylığı başvurusunu yaptı. İstifasını sosyal medyadan duyuran Balcı, "Büyük bir gurur ve onurla yaklaşık iki dönmedir Bilecik Giyim ve Mensucat Oda Başkanı ve AK Parti Bilecik il başkan vekilliği görevimden bugün itibari ile partim olan AK Parti'den İl Genel Meclis üyeliği için aday adaylığı başvurusunda bulundum. Başkanlığım süresince beni destekleyen her zaman yanımda duran tüm esnaf dostlarıma Yönetim kurulu üyelerime Arkadaşlarıma ve aileme çok teşekkür ediyorum. Rabbim bu çıktığımız yolda inşallah Bilecik halkıyla dostlarımızla arkadaşlarımızla beraber yeni hedeflerde inşallah hayırlısıyla Bilecik'imize hizmet etmeyi nasip eder" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK