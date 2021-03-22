Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde korona virüs paniği
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Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde korona virüs paniği

22.03.2021 15:24 | Son Güncelleme: 22.03.2021 15:33
Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde korona virüs paniği

Bilecik'te son günlerde artan Korona virüs (Covit-19) salgını kurumlara da sıçradı.

Bilecik'te son günlerde artan Korona virüs (Covit-19) salgını kurumlara da sıçradı.

Bilecik, 13-19 Mart haftasında 100 bin nüfusa karşılık 114,30 vaka sayısıyla risk haritasında kırmızı iller arasına girdi. 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısı geçen hafta 81,38'ten bu hafta 114,30'a yükseldi. Bu yükselişte Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çalışanları da nasibini aldı. Kurumda en az 5 kişide pozitif vaka görülürken, bunlarla temaslı kişilerinde karantinada olduğu öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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