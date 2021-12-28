Bilecik Gençlik Spor Kulübü, Beşevler Gençlik Spor Kulübüne 32-30 kaybetti

BİLECİK (İHA) - Türkiye Erkekler Hentbol 2. Lig'de ikinci maçına çıkan Bilecik Gençlik Spor Kulübü, ilk maçtaki gibi şansız bir şekilde yenildi.

Bursa Dikkaldırım Spor Salonu'nda oynanan Türkiye Erkekler Hentbol 2. Lig B grubu 2'inci haftab müsabakasında Beşevler Gençlik Spor Kulübü kendi saha ve seyircisi önünde Bilecik Gençlik Spor Kulübü 32-30 mağlup etti. Saha hakemleri Özgür Akgül ve Erdoğan Topçu yönettiği müsabakanın ilk devresine 19-14'lük ev sahibi Beşevler Gençlik Spor Kulübü üstünlüğü ile sonuçlandı. Maçın ikinci periyodunda Bilecik Gençlik Spor Kulübü'nün rakibine üstünlük kurmayı başardı. Arka arkaya bulduğu sayılarla aradaki farklı indiren Bilecik Gençlik Spor Kulübü müsabakayı 32-30 kaybetti. Bilecik Gençlik Spor Kulübü'nde Hassari Arslan 11, Ercan İnan 8, Fahri Altıntaş 6, Gökhan Beküş 3, Aziz Aslan 2'er sayı kaydetti.

Öte yandan Bilecik Gençlik Spor Kulübü geçen hafta kendi evinde İzmir Gençlik Merkezine 27-26'lık skorla kaybetmişti. - BİLECİK