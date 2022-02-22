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Bilecik Gençlik Spor Kulübü 2 haftadır kaybetmiyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Bilecik Gençlik Spor Kulübü 2 haftadır kaybetmiyor

Türkiye Erkekler Hentbol 2. Lig'de mücadele eden Bilecik Gençlik Spor Kulübü 2 haftadır kaybetmiyor.

BİLECİK (İHA) - Türkiye Erkekler Hentbol 2. Lig'de mücadele eden Bilecik Gençlik Spor Kulübü 2 haftadır kaybetmiyor.

İstasyon Çok Amaçlı Spor Salonunda oynanan Türkiye Erkekler Hentbol 2. Lig B grubu 6'ncı haftasında Bilecik Gençlik Spor Kulübü, Beşevler Gençlikspor'u 39-25 kazandı. Maça Semih Atıcı, Ercan İnan, Fahri Altıntaş, Mihraç Mikail Onuk, Aziz Aslan, Alihan Çalışkan, Kenco Ortaç 7'siyle başlayan Bilecik Gençlik Spor ilk devreyi 17-15 skorla önde kapadı. Maçın ikinci devresinde Bilecik Gençlik Spor Kulübü taraftar desteğiyle alarak başladı. İkinci devrede rakibine ezici bir üstünlük kuran Bilecik Gençlik Spor Kulübü'nün maçı 39-25 kazandı. Bilecik Gençlik Spor Kulübü geçen haftada İzmir Gençlik Merkezi'ni deplasmanda 31-28 yendi. Bilecik Gençlik Spor Kulübü son 2 haftada aldığı galibiyetle puanını 4'e çıkardı. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı - Spor

Hentbol, Türkiye, Bilecik, gençlik, Spor, Haberler

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