Bilecik Fırsatlar Şehri

Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Bilecik'in fırsatlar şehri endeksinde gelecek 25 yıl içinde hep ilk 10'da yer alacağını ifade etti.

Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun dün kette yaptığı bir takım ziyaret ve 117 Milyon TL tutan 12 tesisin temel atma ve 5 tesisin açılışını yapmasının ardından bir değerlendirme yaptı. Vali Büyükakın, Bilecik'in metropol şehirlere sadece 1-2 saat uzaklıkta olduğunu söyledi. Hem tarım hem de sanayi sektörü için ama özellikle de hizmetler sektörü için eşsiz fırsatlar sunduğu anlatan Vali Büyükakın sözlerine şöyle devam etti;

"Etrafımıza şöyle bir bakınız. Hızlı tren ile İstanbul, Ankara ve Konya komşu kapısı oldu. Pek yakında Bursa'da öyle olacak. Son 15 yıldaki duble yol seferberliği sayesinde Bursa, Eskişehir, Sakarya gibi metropol şehirlere sadece 1 saatlik mesafede. Bir saatlik mesafede yaklaşık 4 milyon, 2 saatlik mesafede ise 15 milyon yaşıyor. 15 milyonluk bu pazar, hem tarım hem de sanayi sektörü için ama özellikle de hizmetler sektörü için eşsiz fırsatlar sunuyor. Tek ihtiyacımız, bir ve beraber olmak, ülkemizin gelişmesini engellemek isteyenlerin tuzağına düşmeden, çalışmak, çalışmak ve daha çok çalışmak. Son 15 yılda ilimizde yapılan yatırımların toplamı 12 milyar liradır. Başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere sayın Başbakanımıza ve bakanlarımıza ilimizde gerçekleştirilmiş olan yatırımlar için şükranlarımızı sunuyoruz. Orman ve Su İşleri Bakanlığımız, toplam 650 milyon lira yatırım ile tüm bakanlıklar arasında üçüncü sırada yer almaktadır. Bitirilmiş olan 8 baraj ve inşaat safhasında olan 9 baraj. Yaklaşık 90 bin dekar arazinin sulama imkanına kavuşturulmuş olması, 24 derenin ıslah edilmesi, 13 milyon fidanın toprakla buluşması, 2 şehir ormanı, 3 bal ormanı ve 1 mesire yeri ve çiftçilerimize sağlanan eşsiz fırsatlar için. Başta sayın bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu olmak üzere genel müdürlerimize, bölge müdürlerimize ve bakanlığımızın tüm çalışanlarına ayrı ayrı şükranlarımızı sunuyorum." - BİLECİK