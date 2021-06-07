Bilecik baş ve boyun kanseri ameliyatlarına başlanıldı
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Bilecik baş ve boyun kanseri ameliyatlarına başlanıldı

İhlas Haber Ajansı / Cem Kaan Toka - Haberler | Sağlık

Bilecik baş ve boyun kanseri ameliyatlarına başlanıldı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr.

Bilecik baş ve boyun kanseri ameliyatlarına başlanıldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Rıza Dündar;

"Gırtlak kanseri, sinüs kanseri, boyun kanserleri gibi hastalıkların ameliyatlarını artık yapabiliyoruz"

"Vatandaşlarımıza olabilecek en ileri düzeyde sağlık hizmeti Bilecik'te sağlandı"

BİLECİK - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bir ilki gerçekleştirilerek, baş ve boyun kanseri ameliyatlarına başlanıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde pek çok branşta olduğu gibi Kulak Burun Boğaz Kliniğinde yapılan başarılı operasyonlarla da vatandaşlara şifa olunuyor. Bilecik'te ilk defa yapılan baş-boyun kanseri ameliyatlarını gerçekleştiren Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Rıza Dündar, gelecek günler için de umutlu konuştu. Doç. Dr. Dündar, "Baş-boyun kanserleri kompleks bir tedavi ile büyük boyutlu ve uzun süreli ameliyatlar gerektiren hastalıklardır. Bilecik'te bu ameliyatlar yapılamadığı için vatandaşlarımız civar illere aileleri ile birlikte gitmek zorunda kalıyor bu da bir mağduriyete sebep oluyordu. Gırtlak kanseri, sinüs kanseri, boyun kanserleri gibi hastalıkların ameliyatlarını artık Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapabiliyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığına kavuşmasında bu önemli görevi üstlenmekten dolayı mutluyuz" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlarımıza olabilecek en ileri düzeyde sağlık hizmeti Bilecik'te sağlandı"

Dündar, 2 ay gibi kısa bir sürede ileri kulak ve kanser cerrahisi alanında çok sayıda ameliyat gerçekleştirildiğini belirterek, "Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde 'Total Larenjektomi' yani gırtlağın tamamen alınıp boyundaki lenf bezlerinin temizlenmesi, paranazal sinüs kanseri ameliyatı gibi ileri düzeydeki kanser ameliyatlarına yaptık. Vatandaşlarımıza olabilecek en ileri düzeyde sağlık hizmeti Bilecik'te sağlandı. Vatandaşlarımızın ışın tedavisi, radyoterapi, kemoterapi gibi tedavileri süreçlerinin de gelecek dönemde ilimizde yapılmasını amaçlıyoruz. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yalnızca Bilecik'in değil, çevre illerin de sağlık üssü olacak" dedi.

Bilecik baş ve boyun kanseri ameliyatlarına başlanıldı
Bilecik baş ve boyun kanseri ameliyatlarına başlanıldı
Bilecik baş ve boyun kanseri ameliyatlarına başlanıldı
Bilecik baş ve boyun kanseri ameliyatlarına başlanıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cem Kaan Toka

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