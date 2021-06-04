Bilecik Edebali Stadının yıkımına başlanıldı
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Bilecik Edebali Stadının yıkımına başlanıldı

Bilecik Edebali Stadının yıkımına başlanıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bilecikspor'un 3. Lig'de binlerce taraftarı önünde maçlarını oynadığı ve taraftarın birçok anısı bulunan Edebali Stadı'nın yıkımına başlandı.

Bilecikspor'un 3. Lig'de binlerce taraftarı önünde maçlarını oynadığı ve taraftarın birçok anısı bulunan Edebali Stadı'nın yıkımına başlandı.

Bilecik'te 2014 yılının son günlerde yoğun yağış sonrası çatısı çöken ve o günden bugüne tam kapasite kullanılamayan Edebali Stadının yıkımına başlanıldı. 20 Mayıs tarihinde gerçekleşen inşaat ihalesinin ardından yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından stadın yeniden yapılması için 19 milyon TL'lik ödenek tahsis edildi. Stadyumun 2023 yılında tamamlanması ve Bileciklilerin hizmetine girmesi bekleniyor.

Öte yandan yeni yapılacak stadın 5 bin 300 kişilik olacağı öğrenildi. - BİLECİK

Bilecik Edebali Stadının yıkımına başlanıldı
Bilecik Edebali Stadının yıkımına başlanıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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