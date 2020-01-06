Bilecik'e yılın ve mevsimin ilk karı yağdı
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Bilecik'e yılın ve mevsimin ilk karı yağdı

Bilecik kent merkezine yılın ve mevsimin ilk karı yağdı.

06.01.2020 10:47 | Son Güncelleme: 06.01.2020 10:52
Bilecik'e yılın ve mevsimin ilk karı yağdı

kent merkezine yılın ve mevsimin ilk karı yağdı.


Bilecik'in ilçelerine mevsimin ilk karı haftalar önce yağarken, kent merkezine hem mevsimin hem de yılın ilk karı yağdı. Kar yağışı kent merkezine ilk olarak karışık yağmur şeklinde yağarken, sonrasında lapa lapa yağışa döndü. Yüksek kesimlerde kar etkisinin iyiden iyiye hissettirirken, kent merkezinde çatılarda ve araç üzerinde tuttu. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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