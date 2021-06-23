Bilecik'e TOKİ tarafından bin 850 adet konut yapılacak
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Bilecik'e TOKİ tarafından bin 850 adet konut yapılacak

Bilecik'e TOKİ tarafından bin 850 adet konut yapılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Bilecik'in ilçelerinde görev yapan belediye başkanları, il genelinde yapılacak olan TOKİ evleri için, TOKİ Başkanı Ömer Bulut'u ziyaret etti.

Bilecik'in ilçelerinde görev yapan belediye başkanları, il genelinde yapılacak olan TOKİ evleri için, TOKİ Başkanı Ömer Bulut'u ziyaret etti.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım öncülüğünde Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, bir takım ziyaretler için Ankara'ya gitti. Milletvekili Selim Yağcı'nın karşıladığı heyet, ilk olarak TOKİ Başkanı Ömer Bulut'u makamında ziyaret etti. Bilecik merkez,ilçeleri ve beldeleri için yaklaşık bin 850 adet konut yapılması konusunda TOKİ Başkanı Bulut ve ekibiyle görüşüldü. Heyet daha sonra Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i ziyaret etti. Geç saatlere kadar Ankara'da ziyaretlerde bulunan başkanlar, il başkanı ve milletvekiliyle birlikte günün değerlendirmesini yaparak Bilecik'e geri döndüler.

Öte yandan 5 Temmuz Pazartesi günü Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Bilecik ve ilçelerine ziyaret edeceği öğrenildi. - BİLECİK

Bilecik'e TOKİ tarafından bin 850 adet konut yapılacak
Bilecik'e TOKİ tarafından bin 850 adet konut yapılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Bilecik'e TOKİ tarafından bin 850 adet konut yapılacak - Haberler
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