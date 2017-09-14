Bilecik'e Sıçrayan Yangın Hala Devam Ediyor

4 gün önce Kütahya'da çıkan ve Bilecik'e sıçrayan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bilecik'e Sıçrayan Yangın Hala Devam Ediyor

4 gün önce Kütahya'da çıkan ve Bilecik'e sıçrayan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Kaynak: Dunya.com