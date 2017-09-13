Bilecik'e Sıçrayan Orman Yangını

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde 10 Eylül'de çıkan ve Bilecik'in Bozüyük ilçesine sıçrayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle yeniden ilerlemeye başladı.



Domaniç'te başlayan ancak kontrol altına alınamayarak Bilecik'in Bozüyük ilçesine sıçrayan orman yangını, yoğun rüzgar nedeniyle yeniden etkili olmaya başladı.



Dodurga bölgesinde sabah saatlerinde etrafı çevrilerek kontrol altına alınan yangın, Sofular mevkisine ulaştı. Ekipler, yoğun rüzgarın etkisiyle Muratdere yönüne ilerleyen yangını durdurmak için havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.



Bölgeden gökyüzüne yoğun dumanlar yükselirken, çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.



Alevlerin çevrilen alanın dışına çıkarak ilerlemesi üzerine Vali Tahir Büyükakın, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Mehmet İnce, önce Camiliyayla köyündeki kriz merkezinde, ardından da yangının etkili olduğu alan yakınlarında inceleme yaptı.



Öte yandan, yangın bölgesinde görevlendirilmek üzere İl Jandarma Alay Komutanlığından 300 asker talep edildiği öğrenildi.