Bilecik'e giriş-çıkışlar durduruldu Bilecik'e giriş-çıkışlar durdurulduBİLECİK Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında gece yarısından itibaren kente araçlarla yada yaya olarak tüm giriş-çıkışların ikinci bir karara kadar durdurulacağını açıkladı.

Bilecik'e giriş-çıkışlar durduruldu

BİLECİK Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında gece yarısından itibaren kente araçlarla yada yaya olarak tüm giriş-çıkışların ikinci bir karara kadar durdurulacağını açıkladı. Kararın ardından kente girişlerde uygulama noktaları oluşturulurken, seyahat izni olmayanların geçişlerine izin verilmedi.

Bilecik Valiliği, koronavirüs salgını nedeniyle yeni karar alındığını açıkladı. Salgınla mücadele kapsamında Eskişehir'in yanı sıra Kütahya, Bursa, Sakarya ve Bolu şehir sınırlarından 220 bin nüfuslu kente kara ve demir yolu ile toplu ulaşım araçları, özel ve yaya olarak girişlerin ve çıkışların gece yarısından itibaren durdurdu. Kent giriş-çıkışlarında oluşturulan uygulama noktalarında polis ekipleri gelen ve giden tüm araçları durdurarak seyahat izin belgelerini kontrol etti. İzin belgesi olmayanların şehre girişlerine ve çıkışlarına izin verilmedi. Polisin uygulama yaptığı noktalarda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaynak: DHA