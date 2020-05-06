Bilecik'e giriş çıkış yasağı kaldırıldı
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Bilecik'e giriş çıkış yasağı kaldırıldı

Bilecik'e giriş çıkış yasağı kaldırıldı
06.05.2020 15:41 | Son Güncelleme: 06.05.2020 15:41

BİLECİK'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında 21 Nisan'da başlayan giriş çıkış yasağı, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nda alınan kararla kaldırıldı.

BİLECİK'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında 21 Nisan'da başlayan giriş çıkış yasağı, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nda alınan kararla kaldırıldı.

Bilecik Valiliği tarafından koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, Eskişehir'in yanı sıra Kütahya, Bursa, Sakarya ve Bolu il sınırlarından 220 bin nüfuslu kente, kara ve demir yolu ile toplu ulaşım araçları ya da özel araç ve yaya olarak giriş ve çıkışlar 21 Nisan'dan itibaren durdurulmuştu. Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu'nda alınan karar doğrultusunda Bilecik'e giriş çıkış yasağının kaldırıldığı açıklandı. Kuruldan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "20.04.2020 tarihli ve 0661-04-15 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile Eskişehir, Kütahya, Bursa, Sakarya ve Bolu il sınırlarından kara ve demir yolu ile (toplu ulaşım araç, özel araç ve yaya vb.) ilimize yapılacak olan tüm giriş ve çıkışların 21 Nisan 2020 Salı günü saat 14: 00'dan itibaren ikinci bir karara kadar durdurulması kararı alınmıştı. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü 04.05.2020 tarih ve E.7517 sayılı genelgesi gereği Eskişehir, Kütahya, Bursa, Sakarya ve Bolu il sınırlarından kara ve demir yolu ile (toplu ulaşım araç, özel araç ve yaya vb.) ilimize yapılacak olan tüm giriş ve çıkışların durdurulması kararının sonlandırılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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