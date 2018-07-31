Bilecik'e "Çömlekçilik Kültürü ve Araştırma Merkezi" Yapılacak

Bilecik'e "Çömlekçilik Kültürü ve Araştırma Merkezi" Yapılacak

Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyüne "Çömlekçilik Kültürü ve Araştırma Merkezi" yapılacak.

Bilecik'e

Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyüne "Çömlekçilik Kültürü ve Araştırma Merkezi" yapılacak.

Ogliv Toplumsal Kalkınma Plaformu'nun sosyal sorumluluk projesi kapsamında, iş adamı Ferhan Geylan tarafından topraktan yaptırılacak merkezde, çömlekçiliği geliştirecek ar-ge bölümü, müze ve teşhir salonunun bulunacağı belirtildi.

Projeye, Pazaryeri Kaymakamlığı ile belediyenin de destek verdiği bildirildi.

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