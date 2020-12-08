Bilecik'e aşevi yapılacak
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Bilecik'e aşevi yapılacak

08.12.2020 11:51 | Son Güncelleme: 08.12.2020 11:54
Bilecik'e aşevi yapılacak

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Aralık ayı meclis toplantısında yaptığı açıklamada, "Türk Kızılay'ı ve belediyemiz ortaklığında güzel bir aşevini Bilecik'e kazandıracağız" dedi.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Aralık ayı meclis toplantısında yaptığı açıklamada, "Türk Kızılay'ı ve belediyemiz ortaklığında güzel bir aşevini Bilecik'e kazandıracağız" dedi.

Başkan Şahin, İYİ Parti tarafından verilen önergede geçen aşevi talebi ile ilgili açıklamasında, sosyal belediyecilik anlayışı gereği, Bilecik'e kalıcı ve güzel bir aşevi kazandırmak istediklerini belirtti. Şahin, "Bu konu bizim de en başından beri takip ettiğimiz ve önemsediğimiz bir konu. Türk Kızılay'ı ve belediye başkanlığımız işbirliğinde güzel ve kalıcı bir aşevini Bilecik'e kazandırmak istiyoruz. Yeri hakkında ise şu anki bilgiler doğrultusunda Hürriyet Mahallesi'nde daha önce Kaktüs Cafe olarak bilinen noktada yapmak istiyoruz. Bununla ilgili Türk Kızılay'ı ile bir protokol imzaladıktan sonra çalışmanın detayları hakkında meclis üyelerimizi ve halkımızı bilgilendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Meclis üyeleri de gerçekleştirilecek çalışmadan duydukları memnuniyeti belirterek Başkan Şahin'e teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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