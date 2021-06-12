Bilecik'e 37 projeye toplamda 15 milyon 367 bin 476 TL hibe desteği

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Bilecik'e kırsal kalkınma destekleri kapsamında 37 proje uygulanacağını söyleyerek, "Bu projelerin toplam hibe tutarı 15 milyon 367 TL'dir" dedi.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Bilecik'e kırsal kalkınma destekleri kapsamında 37 proje uygulanacağını söyleyerek, "Bu projelerin toplam hibe tutarı 15 milyon 367 TL'dir" dedi.

İl Müdürü Yoldaş, Bakanlıkları tarafından uygulamaya konulan "Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Projesi" ile "Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları Destekleri Projesi" kapsamında sunulan toplam 37 proje, destek almaya hak kazandığı söyledi. Yoldaş, "Kırsal ekonomik altyapı yatırımları 14'üncü etap kapsamında ilimizden toplam 28 proje onaylanarak hibe almaya hak kazanmıştır. Toplam proje tutarı: 6 milyon 116 bin 509 TL, toplam hibe tutarı ise 3 milyon 58 bindir. Ekonomik yatırımlar 14'üncü etap kapsamında ise toplam 9 proje onaylanarak hibe almaya hak kazanmıştır. Toplam proje tutarı 28 milyon 646 bin, toplam hibe tutarı: 12 milyon 309 bin 221 TL'dir. 14'üncü etap kırsal kalkınma destekleri kapsamında toplam 37 proje hibe almaya hak kazanmış olup toplam hibe tutarı: 15 milyon 367 bin 476 TL'dir. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde üretimin durmaması için yürüttüğümüz çalışmaların sonuç vermesi ve sunulan 37 projenin destek almaya hak kazanması bizleri mutlu etmiştir. Bilecik'imize ve tüm üreticilerimize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı