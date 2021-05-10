Bilecik'e 15 milyon 746 bin TL ödenek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bilecik'e 15 milyon 746 bin TL ödenek

Bilecik'e 15 milyon 746 bin TL ödenek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, köylerin alt yapım sorunlarını gidermek amacıyla 15 milyon 746 bin TL ödeneğin tahsis edildiğini duyurdu.

Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, köylerin alt yapım sorunlarını gidermek amacıyla 15 milyon 746 bin TL ödeneğin tahsis edildiğini duyurdu.

Yağcı, yaptığı açıklamada, "Köylerimizin alt yapı sorunlarını gidermek amacıyla 2021 yılı Köy Alt Yapısını Destekleme Projesi (KÖYDES) kapsamında Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın onayları ile 15 milyon 746 bin 392 TL tahsis edilmiştir. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Ödenek köylerimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kafes ve kutuda bulunan 30 sincabın sahibine 29 bin 662 lira ceza
Kafes ve kutuda bulunan 30 sincabın sahibine 29 bin 662 lira ceza
Son dakika haberi! Eski milletvekilinin oğlunun öldüğü kazada sürücüye 8 yıl 6 ay hapis
Son dakika haberi! Eski milletvekilinin oğlunun öldüğü kazada sürücüye 8 yıl 6 ay hapis
Manisa'da cami hoparlöründen beddua: Oruç tutmayanların başı ağrısın
Manisa'da cami hoparlöründen beddua: Oruç tutmayanların başı ağrısın

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Özcan Deniz Hakan Sabancı İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Cyle Larin Serdar Aziz Yılmaz Vural Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bilecik'e 15 milyon 746 bin TL ödenek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 14:48:52. #1.16#

title