Bilecik'e 15 bin metrekare kapalı alanı olan bir Adliye Sarayı yapılacak
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Bilecik'e 15 bin metrekare kapalı alanı olan bir Adliye Sarayı yapılacak

Bilecik'e 15 bin metrekare kapalı alanı olan bir Adliye Sarayı yapılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, şuan geçisi olarak Bilecik Valiliği olarak kullanılan ve İl Özel İdare'ye ait yere, 15 bin metrekare kapalı alanı olan bir Adliye Sarayı yapılacağının müjdesini verdi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, şuan geçisi olarak Bilecik Valiliği olarak kullanılan ve İl Özel İdare'ye ait yere, 15 bin metrekare kapalı alanı olan bir Adliye Sarayı yapılacağının müjdesini verdi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve beraberindeki bazı yönetim kurulu üyeleri bir takım ziyaretler için Ankara'ya gitti. Heyet ilk olarak AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcı ve Marmara Bölge Sorumlusu Halis Dalkılıç'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Dalkılıç'a yeni görevinde kolaylıklar dileyen Başkan Yıldırım, daha sonra Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü makamında ziyaret etti. İkili, Bilecik'e yapılması planlanan Adalet Sarayı başta olmak üzere yatırımlar hakkında istişarelerde bulundu. Yıldırım, içinde adliye, emniyet ve valilik binaların bulunduğu bir projeyi Bakan Gül'e anlatırken, şuan geçici olarak Bilecik Valilik binası olarak kullanılan İl Özel İdare'ye ait yere 15 bin metrekare kapalı alana sahip bir Adliye Sarayı yapılacağının müjdesini verdi. Bakan Gül'e ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür eden Başkan Yıldırım ve beraberindekiler son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret etti.

Öte yandan İl Başkanı Yıldırım'a ziyaretlerinde Milletvekili Selim Yağcı da eşlik etti. - BİLECİK

Bilecik'e 15 bin metrekare kapalı alanı olan bir Adliye Sarayı yapılacak
Bilecik'e 15 bin metrekare kapalı alanı olan bir Adliye Sarayı yapılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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