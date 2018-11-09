Bilecik Derecik'ten PKK Hedeflerine Yoğun Top Atışı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ortaokul öğrencilerinin, 10 Kasım nedeniyle hazırladığı klip ilgi gördü.

Bozüyük Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda öğrenciler okul bahçesinde bir araya gelerek Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu an olan saat 9'u 5 geçeyi canlandırıldı. Yan yana dizilip saat oluşturan öğrencilerin drone ile görüntüleri çekildi. Daha sonra hazırlanan klipte öğrencilerin yanısıra Atatürk'ün fotoğraflarına ve Anıtkabir görüntülerine yer verildi. Klipin sonunda ise 'Özlem ve saygıyla anıyoruz' ve 'Kasımda aşk başkadır. Çünkü bize ölümsüz bir aşkı hatırlatır' yazısı yazıldı. Klip yoğun ilgiyle karşılandı.